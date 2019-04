Angezählt: Smartphone-Bank N26 will Standort in Wien aber ausbauen

Die von den zwei Österreichern Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegründete Smartphone-Bank N26 mit Sitz in Berlin will ein Technologie- und Innovationszentrum in Wien eröffnen. Langfristig sollen bis zu 300 Mitarbeiter eingestellt werden, sagte Stalf am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Mittelfristig sollen für N26 in Österreich rund 100 Software-Entwickler und IT-Fachkräfte arbeiten. Die Eröffnung des Wiener Standorts ist für Herbst geplant. Für Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ( ÖVP) ist die Entscheidung der Smartphone-Bank für Wien "ein wichtiges Zeichen" für den Wirtschaftsstandort. Dadurch werde digitale Wertschöpfung nach Österreich geholt. Wien soll künftig neben Berlin, Barcelona und New York zu den größten Büros von N26 zählen.