Smarte Wagerl, keine Kassen: Besuch im Supermarkt der Zukunft

„Man kann auch anonym wie bisher einkaufen, aber 47 Prozent unserer Kunden nutzen die Prepaid-Karte“, erläutert Uchiyama. Nicht nur, weil sie dafür zusätzliche Rabatte bekommen, auch aus Bequemlichkeit. So muss man sich nicht mehr an der Kassa anstellen, sondern fährt mit dem Einkaufswagerl einfach aus dem Geschäft – und fertig. Der Rechnungsbetrag wird automatisch von der Prepaid-Card abgebucht. „Für das Check-out braucht man so nur noch ein Zehntel der Zeit“, zeigt der Testbetrieb.

Mitarbeiter-Kontrolle

Die neue Technik soll auch die Arbeit im Markt effizienter machen. Im Hinterzimmer zeigen Monitore in Echtzeit jeden Handgriff der Mitarbeiter. Wird das Milchregal leer, piepst das Smartphone des Mitarbeiters: Die Order, Milch nachschlichten zu gehen. Leere Kilometer und Kontrollgänge werden so reduziert. Wenn das System ausgereift ist, wird der Markt mit halb so vielen Mitarbeitern auskommen wie heute. Damit werden die Kosten und die Preise im Markt sinken, sagt der Manager.

Der Trial-Markt und Panasonic sind nicht die Einzigen, die sich mit der neuen Einkaufswelt beschäftigen. Die Konkurrenz in Korea, China und bei Amazon schläft nicht. „Wir wissen nicht, wer in Zukunft unser Konkurrent ist. Vielleicht nur eine Plattform“, sagt Uchiyama.