Panasonic sucht sich neue Geschäftsfelder

2018 hat Panasonic monatelang sein hundertjähriges Bestehen gefeiert. Unter anderem mit einer Ausstellung, in der der Elektronikkonzern gezeigt hat, wo er seine Technologien in Zukunft einbringen möchte. Etwa in selbstfahrenden Rollstühlen, die am Flughafen Passagiere von Gate zu Gate fahren. Am Airport Tokio-Haneda sind sie bereits unterwegs.

Automatischer Rollstuhl

Entwickelt hat der Konzern, der mit Unterhaltungselektronik groß geworden ist, auch Betten, die sich per Knopfdruck zu einem Rollstuhl umfunktionieren lassen. Das Interessante daran: Der Patient wird so automatisch aufgerichtet und muss nicht mehr aus dem Bett in den Rollstuhl gehoben werden. 500 solcher Betten sind schon in japanischen Krankenhäusern und Altenheimen im Einsatz, wann die Erfindung nach Europa kommt, bleibt offen.

Die Teile müssen erst an den Körperbau der Europäer angepasst werden, heißt es. In der Entwicklungsphase befinden sich auch Gehstöcke mit GPS und eingebauter Kamera. Diese Gehhilfe soll auch jenen helfen, die sich um noch relativ mobile, aber demente Menschen kümmern. Der Spazierstock zeigt, wo diese gerade unterwegs sind.