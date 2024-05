Slowenische Bankengruppe greift nach der Addiko Bank

Die slowenische Bankengruppe NLB (Nova Ljubljanska Banka) will die Mehrheit an der Addiko Bank mit Sitz in Wien übernehmen. Geboten werden 20 Euro pro Aktie, hieß es in einer Mitteilung der Webseite der Laibacher Börse. Der Preis entspricht einer Prämie von 4,99 Prozent im Vergleich zum Börsenschlusskurs vom 15. Mai. Am Donnerstag im Frühhandel notierte die Aktie der Addiko Bank an der Wiener Börse bereits bei 20,10 Euro und einem Plus von 5,51 Prozent.

Übernahme würde 390 Mio. Euro kosten

Die NLB ist an der Addiko Bank bisher nicht beteiligt gewesen. Die Übernahme aller Anteile würde nach Angaben der slowenischen Wirtschaftszeitung Finance rund 390 Mio. Euro kosten.