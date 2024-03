Serbischer Geschäftsmann will Balkantöchter der früheren Kärntner Hypo

Die Addiko Bank , mit ihrem Hauptsitz in Wien, hat das Interesse eines Investors geweckt. Mit der Agri Europe Cyprus plant eine zypriotische Gesellschaft den Kauf eines Aktienpaketes von bis zu 27 Prozent. Die Addiko-Bank ist ein aus den ehemaligen Hypo-Alpe-Adria-Balkanbanken hervorgegangenes Institut.

Addiko ist mit ihren sechs Tochterbanken im mittel- und südosteuropäischen Raum tätig und betreut vor allem Privatkunden und KMU. Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert. Und den Tochter-Instituten in Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro. Die gruppe hat rund 800.000 Kunden im CSEE-Raum und verfügt über rund 170 Filialen sowie digitale Bankvertriebskanäle.