Haftstrafe für Ex-Italien-Chef der Hypo Alpe-Adria Bank

Der Ex-Chef der Hypo Alpe-Adria Bank in Italien, Lorenzo Di Tommaso, ist von einem Berufungsgericht in Triest zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann beim Obersten Gericht in Rom angefochten werden.

Di Tommaso, der die Italien-Tochter der Hypo Alpe Adria seit ihrer Gründung in den Jahren 1997 bis 2013 geführt hatte, kann aber auf freiem Fuß bleiben. Fünf Jahre wird ihm verboten sein, ein öffentliches Amt zu bekleiden, berichtete die Tageszeitung "Fatto quotidiano". Mit dem Manager waren weitere fünf Bankmanager angeklagt.