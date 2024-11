Skisaison gestartet: Was Hoteliers verunsichert und wie Gäste sparen können

Unterschiedliche Rückmeldungen aus den verschiedenen Regionen bekomme die ÖHV über die erwarteten Gäste im Februar. Vor allem in niedrig gelegenen Skigebieten gab es im vergangenen Februar nur wenig Schnee.

Zurückhaltung der Gäste bei den Buchungen

Jetzt warten viele Gäste mit dem Buchen noch ab. Auch bei den deutschen Gästen mache sich Zurückhaltung bemerkbar, vor allem auch wegen der Bundestagswahl kommenden Februar.

Schwierig werde es für viele Hotels gegen Ende der Skisaison, da Ostern heuer erst in die zweite Aprilhälfte fällt. Skigebiete unter 1.200 Höhenmetern werden den Betrieb bereits Ende März einstellen, prognostiziert Veit. Hoch gelegene Regionen, in denen die Lifte bis Ende April fahren können, müssten die Zeit bis Ostern finanziell überbrücken, so Veit.