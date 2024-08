Die Preise für den Kärntner Skipass erhöhen sich für die kommende Wintersaison um rund sieben Prozent.

Von 9. September bis 1. November wird es erstmalig einen Online-Vorverkauf geben, sagten Vertreter der Branche am Donnerstag. So könne zusätzlich zu den 25 Prozent, die man sich beim Kauf von Skipass-Paketen spart, ein Online-Bonus geltend gemacht werden. Neu in der kommenden Skisaison werden auch Großeltern- und Patchwork-Familien-Pakete sein.