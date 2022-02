Skandal um Design der künftigen kroatischen Ein-Euro-Münze

Nach der offiziellen Präsentation der Münzen-Motive am vergangenen Freitag brach in sozialen Netzwerken ein Wirbel um das Marder-Motiv aus. Im Netz wurde darauf hingewiesen, dass die Abbildung eine starke Ähnlichkeit mit einem Foto des schottischen Fotografen Iain H. Leach habe, berichteten kroatische Medien. Der Fotograf bestätigte, dass es sich um sein Foto handle, das er 2005 in Schottland gemacht hat.

"Ich entwerfe ein paar Münzen"

Er betonte, wegen der Nutzungsrechte für das Foto nicht kontaktiert worden zu sein. Später tauchten in den Medien auch Screenshots aus einer Facebookgruppe auf, in der ein Nutzer unter dem Namen des Designers nach Tipps für die Bearbeitung von Fotos fragte. "Ich entwerfe ein paar Münzen", hieß es in dem Post.