Silberstreif für Gold in Sicht

Wie auch immer die Schweizer abstimmen – für Gold spricht ein weiteres Argument, vor allem für Anleger aus dem Euroraum. Das Edelmetall wird in Dollar gehandelt. Und der wird, glaubt man den Prognosen, weiter an Wert gewinnen. Dieser Zusatzeffekt war auch heuer schon zu spüren. In Dollar ist der Goldpreis heuer gefallen, in Euro umgerechnet um sechs Prozent gestiegen.

Die heimischen Goldreserven lagern übrigens zu 17 Prozent in Österreich, zu 80 Prozent in Großbritannien und zu drei Prozent in der Schweiz. Weil nur an internationalen Handelsplätzen im Bedarfsfall das Gold eingesetzt werden kann, so die Begründung der Nationalbank. Die Bestände werden regelmäßig kontrolliert. Heuer im Mai schaute auch der Rechnungshof vor Ort nach.