Ehemalige Signa-Zentrale in Deutschland hat einen Käufer gefunden

Der deutsche Familienkonzern Schoeller kauft die frühere Zentrale der Signa in Deutschland, das Hochhaus Upper West in Berlin. Das teilte der Insolvenzverwalter der Signa Prime Selection am Freitagabend mit.

Die Schoeller Group mit Sitz in Pullach bei München habe als Bestbieter im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens einen Kaufvertrag mit der bisherigen Eigentümergesellschaft unterzeichnet, heißt es in der Mitteilung. Das Closing soll noch im 1. Quartal 2025 erfolgen.