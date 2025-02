Benkos geheimnisvoller Tresor

Einzelzelle

Benko verbringt seine Tage in einer Einzelzelle mit weniger als zehn Quadratmetern in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Besuch erhält er täglich von seinem Strafverteidiger Norbert Wess, mit dem er in einem Besucherraum stundenlang die Ermittlungsakten durchforstet. „In den Amtsstunden können Rechtsbeistände ihre Mandanten ohne Zeitbeschränkung besuchen“, heißt es aus dem Justizministerium. Die Amtsstunden sind von 8 bis 14 Uhr.

Wie berichtet, ist Benko vergangene Woche nicht nur festgenommen worden, sondern es wurden auch umfangreiche Hausdurchsuchungen in Innsbruck, Lech und Wien durchgeführt.

Die Liste der Vorwürfe ist lang. So soll Benko Investoren um Millionenbeträge betrogen sowie Vermögenswerte verschleiert und das in der Laura Privatstiftung gebunkerte Vermögen dem Zugriff der Behörden, der Masseverwalter und Gläubiger entzogen haben“. Immerhin soll es um Vermögen in dreistelliger Millionen Euro Höhe gehen.

Außerdem soll Benko insgesamt zehn Armbanduhren mit einem Gesamtwert von 478.000 Euro „vor der Insolvenz zur Seite geschafft haben“. Für Benko steht viel auf dem Spiel, drohen ihm doch wegen des Verdachts des Betruges, der betrügerischen Krida und der Untreue bis zu zehn Jahre Haft.

Dem Vernehmen nach bestreitet der 47-jährige Tiroler die Vorwürfe.