Signa revitalisiert Alte Akademie in München um 400 Millionen Euro

Weitere Details

"In einer ersten Phase werden bis Ende 2020 mit der Denkmalpflege abgestimmte Bauteile im Inneren des Gebäudes zurückgebaut, die komplexe Baulogistik sukzessive aufgestellt und es erfolgt eine Ertüchtigung der Fundamente unter archäologischer Begleitung – u.a. zum Schutz eines Bodendenkmals aus dem 15. Jahrhundert. Anschließend findet der Rück-bau der Rohbaustruktur statt", heißt es weiter. "Parallel werden in dem historischen Teil der Alten Akademie einzelne Deckenfelder zurückgebaut, der Dachstuhl erneuert und die Bestandsfenster sa-niert. Mit Abschluss der Rohbauarbeiten ab Mitte 2022 beginnen die Ausbauarbeiten bis zur Übergabe an die Mieter im Jahr 2023."

Die Alte Akademie befindet sich laut Signa in einer der attraktivsten Lagen mitten im Herzen von München und verfügt über eine 130 Meter lange Front in der Fußgängerzone. Das ehemalige Jesuitenkolleg wurde ursprünglich im 16. Jahrhundert errichtet und im Jahr 2013 von Signa in Form eines 65-jährigen Erbbaurechts erworben. In Abstimmung mit der Landeshauptstadt München wurde in weiterer Folge ein international besetzter Realisierungswettbewerb durchgeführt und die Ergebnisse im April 2016 der Öffentlichkeit präsentiert.

Den Zuschlag für den Umbau erhielt das aus Basel stammende Architekturbüro Morger Partner Architekten. Das historische Ensemble wird stimmig und sensibel weiterentwickelt. Sämtliche Fassaden werden denkmalschutzgerecht saniert. Notwendige Eingriffe orientieren sich am Charakter der bestehenden, über 400 Jahre alten Architektur.