Signa Prime: Noch keine millionenschwere Geldspritze in Sicht

Eigentlich wurde in der heutigen Gläubigerversammlung der Signa Prime Selection AG erwartet, dass Sanierungsvorstand Erhard Grossnigg bekannt gibt, ob er die 350 Millionen Euro an frischen Kapital für die Sanierung der Signa Prime und der Signa Development bei Investoren aufgestellt hat. Doch die Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt. Die potenzielle Geldspritze war nicht das Thema. Ob es tatsächlich zu einer Geldspritze kommt, soll sich erst in den nächsten Tagen entscheiden.

"Laut Bericht des Sanierungsverwalters der Signa Prime sind derzeit keine Umstände bekannt geworden, die einen Entzug der Eigenverwaltung darstellen. Das Unternehmen wird somit mit Eigenverwaltung unter Aufsicht des Sanierungsverwalters fortgeführt", sagt Gerhard Weinhofer von Creditreform berichtet über die heutige erste Gläubigerversammlung der SIGNA Prime Selection AG am Handelsgericht Wien. "Die zentrale Frage der heutigen Gläubigerversammlung war, ob die nötige Liquidität für den Fortbetrieb der SIGNA Prime Selection AG gesichert ist". Laut Bericht des Sanierungsverwalters sind derzeit 27 Dienstnehmer beschäftigt. "Ein Abbau der Mitarbeiter ist geplant, da künftig kein Neugeschäft mehr beabsichtigt ist", heißt es weiter.

„Der weiteren Unternehmensfortführung der Signa Prime Selection AG sowie dem Abschluss eines Sanierungsplanes stehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine unüberwindlichen Hindernisse entgegen. Im Interesse der Gläubiger gilt der Grundsatz: Unternehmenssanierung vor Zerschlagung“, erklärt Signa Prime-Sanierungsverwalter Norbert Abel. Die Signa Prime hat für die weitere Verfahrensabwicklung derzeit 14,9 Millionen Euro zur Verfügung, der Liquiditätsbedarf beträgt aber nur 13,3 Millionen Euro für die Abwicklung.