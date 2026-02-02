Im Insolvenzverfahren der Signa Development Selection AG (SDS) wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Für rund 92 Millionen Euro wurde das Andaz Hotel Vienna verkauft. Das Fünf-Sterne-Haus am Belvedere in Wien ist das größte Objekt im österreichischen Portfolio der SDS, das seit Eröffnung des Insolvenzverfahrens verkauft werden konnte.

Bereits im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass für das Andaz Hotel Vienna ein Käufer gesucht wird. Damals war von einem Verkaufspreis von 100 bis 110 Millionen Euro die Rede.

Die Verhandlungen gestalteten sich besonders schwierig

Die besondere Komplexität des Verkaufs lag in der Struktur der Transaktion: Auf der Käuferseite stand die Dekabank bzw. die Westinvest Gesellschaft für Investmentfonds. Gleichzeitig sei mit der Hyatt Gruppe sowie der MHP Hotel AG eine Lösung für den künftigen Hotelbetrieb entwickelt worden, heißt es in einer Aussendung.

Sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite waren jeweils zwei Parteien involviert. Die Verhandlungen seien besonders anspruchsvoll gewesen.

„Dieser Verkauf ist ein wichtiger Erfolg für die Gläubiger der Signa Development Selection AG", betont Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstorfer. „Die Herausforderung bestand darin, nicht nur einen Käufer für die Immobilie zu finden, sondern gleichzeitig eine tragfähige Lösung für den laufenden Hotelbetrieb zu entwickeln. Mit der Dekabank, Hyatt und MHP Hotel AG haben wir Partner gewonnen, die Kontinuität und Qualität am Standort gewährleisten."