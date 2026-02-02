Signa-Pleite: Verkauf von 5-Sterne-Hotel in Wien bringt 92 Millionen Euro
Zusammenfassung
- Das Andaz Vienna Hotel wurde im Rahmen des Insolvenzverfahrens der Signa Development Selection AG für rund 92 Millionen Euro verkauft.
- Die komplexe Transaktion involvierte mehrere Parteien, darunter Dekabank, Westinvest, Hyatt Gruppe und MHP Hotel AG, um den Hotelbetrieb langfristig zu sichern.
- Ab April 2026 wird das Hotel unter der Marke Hyatt Regency geführt, wobei ein reibungsloser Übergang für Gäste und Mitarbeitende gewährleistet werden soll.
Im Insolvenzverfahren der Signa Development Selection AG (SDS) wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Für rund 92 Millionen Euro wurde das Andaz Hotel Vienna verkauft. Das Fünf-Sterne-Haus am Belvedere in Wien ist das größte Objekt im österreichischen Portfolio der SDS, das seit Eröffnung des Insolvenzverfahrens verkauft werden konnte.
Bereits im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass für das Andaz Hotel Vienna ein Käufer gesucht wird. Damals war von einem Verkaufspreis von 100 bis 110 Millionen Euro die Rede.
Die Verhandlungen gestalteten sich besonders schwierig
Die besondere Komplexität des Verkaufs lag in der Struktur der Transaktion: Auf der Käuferseite stand die Dekabank bzw. die Westinvest Gesellschaft für Investmentfonds. Gleichzeitig sei mit der Hyatt Gruppe sowie der MHP Hotel AG eine Lösung für den künftigen Hotelbetrieb entwickelt worden, heißt es in einer Aussendung.
Sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite waren jeweils zwei Parteien involviert. Die Verhandlungen seien besonders anspruchsvoll gewesen.
„Dieser Verkauf ist ein wichtiger Erfolg für die Gläubiger der Signa Development Selection AG", betont Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstorfer. „Die Herausforderung bestand darin, nicht nur einen Käufer für die Immobilie zu finden, sondern gleichzeitig eine tragfähige Lösung für den laufenden Hotelbetrieb zu entwickeln. Mit der Dekabank, Hyatt und MHP Hotel AG haben wir Partner gewonnen, die Kontinuität und Qualität am Standort gewährleisten."
Ein Nobelhotel mit 303 Zimmern, Fitness- und Wellnessbereich
Das 2019 fertiggestellte Nobelhotel erstreckt sich über 16 Etagen mit 303 Zimmern, darunter 44 Suiten. Die Ausstattung umfasst vier gastronomische Einrichtungen, große Konferenzflächen sowie einen Fitness- und Wellnessbereich. Zur Immobilie gehören außerdem 233 Stellplätze in der Tiefgarage.
„Mit diesem Verkauf zeigen wir, dass auch unter den herausfordernden Bedingungen eines Insolvenzverfahrens werthaltige Lösungen für komplexe Immobilientransaktionen möglich sind", so Fruhstorfer.
Übergang für Gäste und Mitarbeiter soll reibungslos verlaufen
Das Hotel soll langfristig an die MHP Hotel am Schweizergarten GmbH, eine Gesellschaft der MHP Hotel AG, vermietet werden. Ab April 2026 firmiert das Haus unter der internationalen Marke Hyatt Regency. Diese Regelung soll einen reibungslosen Übergang für Gäste, Geschäftspartner und Mitarbeitenden sichern.
