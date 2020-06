Siemens VAI - Aufstand der Anlagenbauer

Krise

Stahl

Europa

USA

Asien

China

Die Belegschaft – 1600 Stamm-Mitarbeiter und rund 300 Leiharbeiter, insgesamt beschäftigt die Sparte knapp 9000 Mitarbeiter – wäre in den nächsten Wochen freilich auch ohne Eigentümerwechsel reduziert worden. Schuld daran ist die flaue Auftragslage. Wegen der gerade erst überstandenenhält sich die Nachfrage nach– und damit nach neuen Produktions- und Verarbeitungsanlagen – weltweit in Grenzen. Dazu kommen massive Überkapazitäten und hohe Energiepreise in, die Investitionen in die Erneuerung von Anlagen praktisch zum Erliegen brachten. In denist die Auftragslage ebenfalls flau, auch wenn der frühere VAI-Eigentümer und -Großkunde voestalpine wegen der niedrigen Gaspreise dort massiv investiert. Das eher spärliche Geschäft wird inund dort vor allem ingemacht.

Für die VAI ist das Joint-Venture mit den Japanern der zweite Eigentümerwechsel in zehn Jahren. 2004 startete Siemens die Übernahme der Konzernmutter VA-Tech, 2005 übernahm Siemens Österreich für die Münchner Konzernzentrale den Maschinenbau- und Energiekonzern. Der Anlagenbau wurde in den Konzern integriert, die VA-Tech-Sparte Wasserkraft musste aus kartellrechtlichen Gründen an den Konkurrenten Andritz verkauft werden. Die anderen VA-Tech-Bereiche wurden, wie die Elektro- und Transformatorentochter Elin, in den Konzern integriert.