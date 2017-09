Siemens und Alstom: Bündnis bei Bahntechnik?

Der deutsche Industriekonzern Siemens und der französische Zughersteller Alstom stehen vor einer möglichen Vereinigung ihrer Bahntechnik-Geschäfte. Ein Zusammenschluss unter der Führung von Siemens könnte am 26. September bekanntgegeben werden, berichtete die in Paris erscheinende Zeitung "Le Monde" am Freitag unter Berufung auf Eingeweihte. Beide Konzerne lehnten Stellungnahmen ab.

Bis zu 50-prozentige Beteiligung

Siemens würde in diesem Fall eigene Unternehmensteile im Wert von 7 Mrd. Euro beisteuern und im Gegenzug eine 45- bis 50-prozentige Beteiligung an Alstom erhalten, hieß es in dem Bericht. Mitarbeiter des Kanzleramtes von Angela Merkel und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron seien in entsprechende Gespräche eingebunden. Siemens hat Insidern zufolge auch ein Bündnis mit dem kanadischen Zughersteller Bombardier ausgelotet.