Siemens überrascht positiv mit starkem Jahresauftakt

Der deutsche Technologiekonzern Siemens hat mit einem starken Jahresauftakt positiv überrascht: Das Unternehmen hat im ersten Quartal bis Ende Dezember nach vorläufigen Zahlen operativ mehr verdient als gedacht. Vor allem die Automatisierungs- und Softwaregeschäfte und der Bereich Smart Infrastructure hatten sich stark entwickelt und deutlich höhere Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr geliefert. Haupttreiber war vor allem China.

An der Börse reagierten die Anleger begeistert, die Aktie schnellte im frühen Freitagshandel auf ein Rekordhoch.

Siemens will nun seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 überprüfen, wie der Konzern am Vorabend zur Vorlage seiner vorläufiger Zahlen in München mitgeteilt hatte. Bisher geht der Konzern von einem moderat steigenden vergleichbaren Umsatz sowie einem moderat zunehmenden Gewinn nach Steuern aus. Den Bericht zum ersten Quartal will das Unternehmen am 3. Februar vorlegen.

Die Aktie stieg kurz nach dem Handelsstart auf einen neuen Rekord und ließ damit die vor zehn Tagen erreichte Bestmarke hinter sich. Zuletzt lag die Aktie an der Dax-Spitze noch mit rund 5 Prozent bei 130,04 Euro im Plus. Ein Händler sprach insgesamt von einer sehr positiven Überraschung. Die Aktien erschienen vor diesem Hintergrund zu günstig bewertet. Analysten reagierten ebenfalls positiv. Goldman Sachs erhöhte das Kursziel auf 145 Euro. Vom Analysehaus Jefferies hieß es, die Profitabilität im Segment Digital Industries sei "beeindruckend hoch". Deshalb seien höhere Ziele für das gesamte Geschäftsjahr nun "sehr realistisch".