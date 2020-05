Siemens Österreich dürfte glimpflich davonkommen

Siemens streicht im Zuge seines Konzernumbaus weitere 4500 Stellen. Davon sollen nach derzeitigem Stand rund 2200 in Deutschland wegfallen, wie der deutsche Technologiekonzern am Donnerstag mitteilte. Heute, Freitag, werden die ersten Mitarbeiter des Konzerns über die Auswirkungen und Pläne informiert. Eine Mitarbeiterversammlung war für Freitag unter anderem am Standort Mülheim in Nordrhein-Westfalen geplant, weitere Standorte sollen in den nächsten Tagen folgen. Mülheim dürfte aber nach Einschätzung aus Arbeitnehmerkreisen mit am stärksten von den Streichplänen betroffen sein. Die „ Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ hatte berichtet, dass in dem Werk bis zu 900 Stellen bedroht sein könnten.

In welchen Ländern die restlichen 2300 Arbeitsplätze gestrichen werden, gibt Siemens derzeit noch nicht preis. Aus gut informierten Quellen hat der KURIER erfahren, dass „sich der Stellenabbau bei Siemens Österreich in Grenzen halten und die Österreich -Tochter diesmal glimpflich davonkommen wird“. "Aus unserer Sicht sehen wir keine Auswirkungen auf Österreich", sagte auch Walter Sattlberger, Sprecher von Siemens Österreich, zum KURIER.