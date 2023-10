Siemens-Chefin appelliert an Politik: "Umsetzen, nicht abbiegen"

Seit 1. Mai ist Patricia Neumann neue Vorstandsvorsitzende von Siemens Österreich. Die 51-jährige Ex-IBM-Managerin will den Technologiekonzern in den kommenden Jahren voll auf die Bereiche Digitalisierung, Automatisierung und Energieeffizienz ausrichten. Großes Potenzial sieht sie in Österreich vor allem bei der Erneuerung der Stromnetze – Stichwort smarte Energiesysteme. Allerdings müssten die dafür nötigen Gesetze von der Regierung rasch beschlossen und die Verfahren beschleunigt werden.

„Die Politik muss umsetzen, nicht abbiegen“, kommentiert Neumann die jüngsten Verzögerungen bei wichtigen Energiegesetzen. Damit hier mehr weitergeht, fordert sie gemeinsam mit Branchenvertretern die Ernennung eines eigenen Koordinators für die Energiewende. Dieser müsste bei diversen Projekten alle Interessen an einen Tisch bringen und zu einer Lösung kommen.

Stabile Entwicklung erwartet

Für Siemens Österreich erwartet Neumann in den nächsten Jahren eine stabile Entwicklung. Trotz der derzeit schwierigen Wirtschaftslage, besonders in der Baubranche, sei sie für 2024 optimistisch. Aktuell gäbe es rund 200 offene Stellen bei Siemens Österreich. Der Personalstand beträgt aktuell 2.900 Mitarbeitende in der Siemens AG, insgesamt arbeiten rund 9.000 „Siemensianer“ in Österreich.

Homeoffice aus dem Ausland

Zur Debatte über die Arbeitszeit – Stichwort Teilzeit– äußert sich die Siemens-Chefin eher vage. „Die Frage nach einer generellen Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich stellt sich nicht“, sagt Neumann.