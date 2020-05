Konkursverwalter fordert von Hochegger 640.000 Euro

Indes sieht Peter Hochegger das Ganze entspannt.Die Forderung gegen seinen Bruder Paul gehe auch auf seine Kappe. "Mit dem Darlehen habe ich einen Teil meiner Steuerschuld aus der Buwog-Causa bei der Finanz bezahlt", sagt Hochegger. "Unterm Strich wird es ein Nullsummenspiel." Denn: Er habe eine Gegenforderung (850.000 Euro) gegen seine Pleite-Firma.

Diese Summe gehe deshalb nicht aus der Buchhaltung hervor, so Hochegger, weil das erst im vergangenen Jahr aufgekommen sei und so mit seinem Steuerberater abgestimmt wurde. "Von mir wurden im Jahr 2004 Privatentnahmen in Höhe von 550.000 Euro und im Jahr 2007 von 300.000 Euro deklariert, die in Wahrheit Firmenausgaben waren", erklärt Hochegger. "Die 550.000 Euro hat Telekom-Vorstand Gernot Schieszler übernommen." Er soll den Betrag in Zusammenhang mit der Aktien-Kursmanipulation ("Bonus-Programm") an den involvierten Broker gezahlt haben. Und die 300.000 Euro flossen, so Hochegger, an den damaligen Vorstand der Firma eTel als Bonus – im Auftrag der Telekom. Sie kaufte 2006/’07 den Mitbewerber eTel.