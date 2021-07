Sicon Energy: Nächste Hochegger-Firma pleite

Die Sicon Unternehmensberatung, die bereits im Juli 2014 in die Pleite schlitterte, wird von ihrer Tochterfirma mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Cent mehr sehen. Indes hat der Masseverwalter Christian Podoschek die Sicon-Tochter Alondo „Bio.k“ Lebensmittelproduktion GmbH mit Sitz im burgenländischen Weppersdorf mit einem kleinen „Gewinn“ für die Masse verkauft. Die Firma, die Bio-Brotaufstriche herstellt, die in den Regalen der großen Lebensmittelhandelsketten zu finden sind, wies für das Jahr 2013 einen Bilanzverlust in Höhe von 667.000 Euro aus. Das negative Eigenkapital betrug fast 494.000 Euro. Detail am Rande: Im Konkursverfahren der Beraterfirma Sicon hat die Telekom neun Millionen Euro Schadenersatz angemeldet.