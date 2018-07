"Sich den Euro weg zu wünschen löst keine Probleme"

Als Chef des Europäischen Fiskalrates schaut Niels Thygesen der EU-Kommission auf die Finger. Der dänische Wirtschaftsprofessor überprüft zusammen mit seinem vierköpfigen unabhängigen Expertengremium, ob die Kommission die Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in den EU-Staaten ausreichend überwacht.



KURIER: Sie mahnen, das aktuelle Wachstum in der Eurozone besser zu nutzen. Nutzen wofür? Was erwartet die 19 Staaten der Eurozone?

Niels Thygesen: Wir erwarten keinen dramatischen Abschwung wie vor zehn Jahren. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Konjunktur abkühlen wird. Es wird Unsicherheiten geben, wir brauchen nur an den Handel zu denken – aber das wird wohl erst nach 2019 passieren. Wir hatten zuletzt ein robustes Wachstum von mehr als zwei Prozent in der Eurozone. In dieser Zeit sollte man Finanzpolster aufbauen und sich den langfristigen Trend bei den öffentlichen Ausgaben ansehen und Reserven aufbauen für den Abschwung, der kommen wird.

Würde das bedeuten, Kürzungsprogramme anzusetzen?

Wenn die Wirtschaft wächst, wachsen auch die Einnahmen im Budget, und damit können ja auch die Ausgaben größer werden. Aber die Ausgaben sollen nicht höher sein als das Wachstum. Ich sage nicht, dass man einen radikaler Wechsel vollziehen soll, sondern schmale,vorsichtige Änderungen.

Stimmen Sie mit der Kritik der EU-Rechnungshofes überein, wonach die EU-Kommission zu lax vorgeht bei der Kontrolle des Stabilitätspaktes?

Die Flexibilität gegenüber den hoch verschuldeten Euro-Staaten war notwendig, als es noch kaum eine Erholung des Wirtschaftswachstums gab. Aber seit 2017 ist das nicht mehr der Fall. Und nicht nur die Kommission, auch die Regierungen wollen jeden Vorteil nützen, der sich ihnen bietet. Deswegen haben wir diese fiskalpolitischen Regeln, weil Regierungen Geld ausgeben wollen. Und manchmal geben sie mehr aus als sie haben. Aus politischer Perspektive kann ich das sehr gut verstehen, aber das kann die Wirtschaft destabilisieren.Wenn die Zeiten besser werden, muss man den Regeln des Stabilitätspaktes strenger folgen.

Was würde das für hoch verschuldete Italien bedeuten. Die Regierung in Rom hat doch gerade das Gegenteil angedacht – die Staatsausgaben erhöhen?

Wir wissen noch nicht, was passieren wird. Es gab auch beruhigende Signale vom Finanzminister, der versichert hat, dass Italien sich nicht weiter verschulden wird. Bisher hat Italien die Drei-Prozent-Neuverschuldungsregel beachtet, aber wegen seines hohen Schuldenstandes ist es sehr verwundbar angesichts der Marktentwicklungen.