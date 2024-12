Starker Shopping-Drang am vierten Adventsamstag

"Für den vierten Adventsamstag gehen wir von plus 20 Prozent Kundenfrequenz im Vergleich zum Vorjahr aus", sagte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, laut einer Aussendung. Sowohl Shoppingcenter als auch Fachmarktzentren verzeichneten ein deutliches Plus bei den Kunden. Und die großen Einkaufsstraßen in Wien, Graz und Linz profitierten vom guten Wetter. "Viele kleinere Orte punkteten durch Weihnachtsmärkte, die auch zu mehr Käufen im Handel führten", so Will.