Auf der Suche nach Rezepten gegen Shein und Temu

Mit Spottpreisen für T-Shirts, Schuhen und Haushaltsgeräten, hohen Rabatten und offensiver Werbung in Sozialen Medien haben die chinesischen Billiganbieter Shein und Temu in den vergangenen Jahren den Online-Handel in Österreich durcheinandergewirbelt. 41 Prozent oder 2,8 Millionen der österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten haben laut einer Erhebung der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) bereits bei Temu, Shein und Co. eingekauft.

Das Institut für Handel, Absatz und Marketing der Linzer Universität schätzt, dass hierzulande im vergangenen Jahr rund eine Milliarde Euro auf den Plattformen ausgegeben wurde. Das seien immerhin ein Prozent der gesamten Einzelhandelsausgaben und elf Prozent der gesamten Online-Ausgaben der österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten, sagt JKU-Handelsforscher Christoph Teller dem KURIER. Der rasante Aufstieg von Temu und Shein nötigt ihm durchaus Respekt ab: „Das dynamische Wachstum sucht seinesgleichen.“

Lange Liste an Vorwürfen Die Erfolgsgeschichte dürfte aber mehr als nur einige Schönheitsfehler aufweisen. Die Liste der Vorwürfe gegen die chinesischen Billiganbieter ist lang. Sie reicht von giftigen Chemikalien in zahlreichen Produkten, Verstößen gegen EU-Sicherheitsstandards und fragwürdigen Arbeitsbedingungen bei den Herstellern bis hin zu falsch deklarierten Waren. Auch bei Abgaben für die Entsorgung von Verpackungen oder Elektroaltgeräten beteiligen sich die Anbieter nicht. Viele der Vorwürfe stellen Temu und Shein in Abrede. Bei einigen schieben sie die Verantwortung auf die auf ihren Plattformen verkaufenden Händler, etwa bei den Entsorgunsabgaben. Dass es dabei zu Versäumnissen kommt, liegt nach Meinung von Beobachtern auch am bürokratischen Aufwand in Österreich. Anders als in allen anderen EU-Ländern ist für die Registrierung bei einem Entsorger ein Notariatsakt notwendig. Ein Aufwand, den sich viele Händler aus Fernost nicht antun wollen. Shein und Temu würden sehr „einseitig dargestellt“, sagt Handelsforscher Teller. „Sie halten sich aber sicher nicht bei allem, was sie tun, an die Regeln (Stichwort: Produktsicherheit). Sie spielen nicht das Spiel, sie spielen mit den Spielregeln, milde ausgedrückt.“ Zollfreigrenze fällt In der EU will man die Paketflut aus Fernost jetzt zumindest drosseln und hat vor kurzem die Abschaffung der Zollfreigrenze von 150 Euro für Produkte aus Drittländern beschlossen. Auch weil der Vorwurf im Raum steht, dass Pakete von den Anbietern auf mehrere Sendungen aufgeteilt oder falsch deklariert werden, um den Zoll zu umgehen. Ob die Zölle, die etwa bei Kleidung 12 Prozent betragen, tatsächlich ausreichen, um die Zahl deutlich zu reduzieren, ist fraglich. Laut einer im Anfang November durchgeführten Umfrage der JKU Linz würden wegen der Zölle immerhin 19 Prozent der Online-Shopper in Österreich nicht mehr bei Plattformen aus Fernost einkaufen. 29 Prozent würden trotzdem bestellen und 52 Prozent würden Preise genauer vergleichen und dann beim billigsten Anbieter einkaufen. Die Abschaffung der Zollfreigrenze sei wirksam, sagt Teller. Die Frage sei aber, in welchem Ausmaß.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JKU Handelsforscher Christoph Teller von der JKU Linz.

Chinesische Plattformen werden reagieren Denn die chinesischen Anbieter werden die Neuregelung nicht ohne Reaktion über sich ergehen lassen. Dafür sei ihnen der europäische Markt zu wichtig, sagt Teller. Möglich sei etwa, dass sie die Distributionsstruktur in der EU ausweiten oder dass sie die Preiserhöhungen durch die Zölle selbst schlucken werden. Sie könnten aber auch die höheren Kosten durch Zollgebühren an die Lieferanten weitergeben. Teller: „Einer zahlt die Zeche in der Versorgungskette. Marktmacht Die Marktmacht dazu haben sowohl Temu als auch Shein. Temu ist ein Tochterunternehmen des chinesischen E-Commerce-Giganten PDD Holdings (Jahresumsatz 2024 knapp 53 Milliarden Euro), der in China den Marktplatz Pinduoduo betreibt. Shein ist in China – von Logistikzentren in einigen Städten abgesehen – gar nicht präsent, hat sich aber durch die rasante Expansion in den vergangenen Jahren am Weltmarkt etabliert. 2024 erwirtschaftete der Fast-Fashion-Anbieter einen Umsatz von kolportierten 38 Milliarden Dollar (32,6 Milliarden Euro). Auch im stationären Handel will man Fuß fassen. In Paris sorgte die Eröffnung einer Filiale im Traditionskaufhaus BHV Marais zuletzt für einen gehörigen Wirbel. In den USA, wo nicht nur Zollfreigrenzen fielen, sondern exorbitante Zölle die Fast Fashion aus China verteuerten, war der Erfolg überschaubar. Nach einem kurzzeitigen Umsatzrückgang legten die Verkäufe der Billiganbieter aus Fernost zuletzt wieder zu, wie Analysen von Zahlungsdaten des deutschen Handelsblatts zeigen. Auch weil sie zunehmend Logistikinfrastruktur in Nordamerika aufgebaut haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ADEK BERRY / ADEK BERRY Die App Red Note ist bei chinesischen Jugendliche gerade sehr beliebt.

"Was heute glänzt, kann morgen Geschichte sein" Populär sind die chinesischen Billiganbieter Shein und Temu in Österreich nicht nur, aber vor allem bei Jugendlichen. Die sind für neue Angebote durchaus empfänglich. Derzeit stehen bei heimischen Teenagern etwa sogenannte Agenten oder Vermittler hoch im Kurs. Das sind Plattformen, die T-Shirts, Jeans oder Jacken – im Angebot finden sich auch viele Produktfälschungen – bei Anbietern in Asien gesammelt bestellen und nach Europa liefern. Die langen Lieferzeiten von bis zu vier Wochen scheinen viele Teens nicht zu stören. Das Geschäft am Schulhof brummt. In China selbst, dass mit einem Online-Handelsanteil von fast 50 Prozent zur Avantgarde im elektronischen Handel zählt, ist bei Jugendlichen gerade die Plattform Red Note hoch angeschrieben. Auf Xiaohongshu, wie der Marktplatz in Mandarin heißt, bewerben Influencer ausgesuchte Produkte in Livestreams und verkaufen sie gleich in einem ihrem Profil auf dem Netzwerk angeschlossenen Shop, quasi ein Update für das Teleshopping. Auch in den USA hat der Marktplatz bereits zahlreiche Fans. Livestreaming von Werbung für Produkte ist aber auch auf anderen chinesischen Online-Handelsplätzen weit verbreitet. Auf Taobao, auf Pinduoduo, der chinesischen Schwester von Temu, aber auch auf Duoyin, wie Tiktok in China heißt. Das Bewegtbildernetzwerk betreibt dort, wie auch bereits in einigen europäischen Ländern, ebenfalls einen Marktplatz. Unter chinesischen Jugendlichen gilt Duoyin mittlerweile als „Alte-Leute-Ding“. „Der Handel bleibt ein Kreislauf – das ‚Wheel of Retailing‘ – dreht sich unaufhörlich“, sagt Handelsforscher Teller. „Man hat es schon früher gesehen: Anbieter wie H&M oder Zara haben einst den Modehandel kräftig durcheinandergewirbelt. Amazon startete als kleines Garagenprojekt und ist heute ein globaler Gigant. Und auch die großen Plattformen aus Asien durchlaufen ihren Lebenszyklus – niemand herrscht für immer.“ Teller ist überzeugt, dass auch sie nicht das Ende der Fahnenstange sind: „Neue Anbieter, die neue Lücken entdecken, werden auch in Zukunft kommen. Was heute glänzt, kann morgen Geschichte sein.“

„Andere Realitäten“ Hat nicht auch der Handel Fehler gemacht? Das könne man nicht pauschal sagen, meint Handelsforscher Teller. Natürlich gebe es – wie in jeder Branche – Anbieter, die nicht das erwartete Service bieten und Konsumenten in die Arme der Plattformen treiben. Handelsunternehmen in Österreich seien aber mit anderen Realitäten konfrontiert: Etwa hohen Personal-, Energiekosten und engmaschigen rechtlichen Regularien. Gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, sei schwierig, aber ein Gebot der Stunde. Was können heimische Händler von den Plattformen aus Fernost lernen? Im Detail gebe es viele Dinge, die man sich abschauen könnte. Eine Blaupause aus China über Europa zu stülpen, werde aber nicht funktionieren, weil die Bedingungen ganz andere seien, gibt Teller zu bedenken. Der Online-Handelsplatzhirsch Amazon hat sich die Konkurrenz aus Fernost bisher jedenfalls erfolgreich vom Leib gehalten. Dazu habe die über Jahrzehnte etablierte „kompromisslose Kunden- und Serviceorientierung“ des US-Anbieters beigetragen, die von der Bestellung bis zum Beschwerdewesen reiche, sagt Teller. Er spricht von einer „Blaupause für den Handel des 21. Jahrhunderts“. „Nicht imitierbar“ Vorteile habe Amazon auch durch umfassende Logistiklösungen und das Lieferkettenmanagement. Amazon verfüge über die Fähigkeit, das richtige Produkt in der richtigen Zeitspanne zum Kunden zu bringen und bei Bedarf auch wieder zurücknehmen zu können, sagt Teller: „Diese Vorteile sind durch die asiatische Konkurrenz nur schwer imitierbar.“