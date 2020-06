Shedlin Fonds: Österreicher bangen um 35 Millionen Euro

Die Verlockung war zu groß. In Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten sollte eine Luxus-Klinik ("German General Hospital") mit 200 Betten und Fokus auf Herz- und Gefäßerkrankungen errichtet werden. Für das Projekt legte die Nürnberger Investmentfirma Shedlin Capital AG zwei geschlossene Fonds auf: Shedlin Middle East Health Care 1 und 2. Sie sollten eine Mindestrendite von zwölf Prozent pro Jahr abwerfen. Kein Wunder, setzen doch reiche Araber auf die hohe Kompetenz europäischer Mediziner. Ab dem Jahr 2008 soll Shedlin dafür mehr als 100 Millionen Euro von Anlegern eingesammelt haben. Rund 35 Millionen Euro stammen laut Shedlin von österreichischen Investoren. Detail am Rande: Shedlin hat weitere sechs Fonds aufgelgt, davon einen China Funds.