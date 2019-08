Sensationell: Audi baut E-Scooter mit Skateboard-Funktion

Die Fans von Elektro-Scooters warten schon mit Spannung darauf: Audi will eine sportliche Alternative zu aktuellen E-Scootern auf den Markt bringen, die die Eigenschaften des E-Tretrollers mit dem Skateboard verbindet. Produktion und Verkauf des „e-tron Scooter“ sei für Ende 2020 geplant, teilte der Automobilkonzern am Montag laut dpa mit. Dabei fährt der Fahrer mit einer Hand an der Lenkstange und hat so auch die Möglichkeit, Handzeichen zu geben. Gesteuert werde der Scooter jedoch wie ein Skateboard durch Gewichtsverlagerung mit den Füßen. Dafür hat das Fahrgerät bewegliche Achsen mit vier Rädern, die auch enge Kurvenradien ermöglichen, hieß es.

E-Scooter sind in Deutschland erst seit Juni 2019 legal auf den Straßen und haben seither in vielen Städten nicht nur für Begeisterung gesorgt. Meldungen über Unfälle häufen sich, unsachgemäß abgestellte Fahrzeuge werden vielfach als Hindernis wahrgenommen. Laut Medienberichten ist der Ärger über die E-Scooter in Deutschland mittlerweile schon besonders groß. Die Polizei hat in den Großstädten alle Hände voll zu tun, da viele Scooter-Nutzer die Straßenverkehrsregeln für E-Roller nicht kennen oder missachten. So ist das Fahren auf Gehsteigen in Deutschland ebenso verboten wie auch das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter.

Neben dem regulären Verkauf der „e-tron Scooter“, deren Akkus in der Lenkstange für rund 20 Kilometer reichen sollen, will Audi den Einsatz auch in als stationäre Flotten etwa in modernen Stadtquartieren prüfen.