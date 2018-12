Senioren im Netz: "Ich möchte auch so einen Wischomaten haben"

„In einem Kurs hat eine ältere Dame gesagt: Ich möchte auch so einen Wischomaten haben“, erzählt die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Mit Wischomat war ein Smartphone gemeint, mit dem sich die Generation 60+ teilweise schwer tut. Telefonieren ja, aber im Internet surfen oder gar Apps verwenden? In der Altersgruppe 60+ „sind nur 55 Prozent im Internet unterwegs“, weiß Schramböck. In Dänemark seien es 85 Prozent. Überhaupt belege Österreich, was das Nutzen von Internet-Diensten betrifft, von den 28 EU-Staaten nur Platz 19.

Das neue 1x1

Mit konkreten Schritten will Schramböck das ändern – weil „digitale Kompetenz das neue 1x1 ist“, wie sie meint. Erster Schritt: Demnächst starten österreichweit Schulungen für Senioren, organisiert über die Plattform „fit4internet“. Hinter dieser Plattform steht ein Verein, bei dem schon etliche Unternehmen geworden sind, darunter die Post und Raiffeisen Bank International (RBI). „Die Initiative hat Kraft und Potenzial, auch jene anzusprechen, die Sorge haben“, sagt RBI-Chef Johann Strobl. Wichtig sei, Wege zu finden, um Unsicherheiten zu reduzieren.