Industriepionier Semperit: "Wir sind besser aufgestellt denn je"

Eine Zäsur erfolgte 1985, als die schwer defizitäre Reifensparte an Conti verkauft wurde. Doch Semperit erfand sich neu, setzte auf Internationalisierung, neue Geschäftsfelder und Produktion in Asien. Die in der Corona-Pandemie boomende Medizinsparte mit OP- und Schutzhandschuhen wurde im Vorjahr an einen thailändischen Mitbewerber verkauft. Ein kleiner Teil wird derzeit noch in NÖ gefertigt.

Was macht Semperit heute?

„Fast jeder Mensch in Österreich oder Europa kommt jeden Tag mit einem Produkt von uns in Berührung“, sagt Haider stolz und wartet mit einer Reisegeschichte zum besseren Verständnis auf. „Wenn Sie zum Skifahren nach Kärnten reisen und in Wien zum Bahnhof gehen, nutzen Sie unsere Handläufe bei den Rolltreppen. Steigen Sie in den Zug ein, werden Sie durch unsere Türdämpfungen nicht eingeklemmt. Dann fahren Sie leise durch den Tunnel, weil ein Produkt von uns unter den Schienen liegt. Im Skigebiet sehen Sie einen Schneepflug mit Hydraulikschläuchen von uns, die Seilbahnringe sind auch von uns. Und wenn Sie dann die Ski anschnallen, sind dort Folien von uns drauf“.

Semperit ist Europas Nummer 1 bei Skifolien. Das Portfolio umfasst weiters Industrie- und Getränkeschläuche, Dichtungen für Fassaden, Fenster und Türen sowie Fördergurte für Minen, Bergbau oder -Stahlindustrie. Die im Vorjahr übernommene Firma Rico aus Thalheim bei Wels fertigt Teile aus Flüssigsilikon. Diese finden sich im Thermomix ebenso wie in Hörgeräten oder Babyschnullern. „Auch in Duschköpfen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Silikonteil von uns drinnen steckt“, ergänzt Haider.