Semperit-Finanzchef: "Haben viele Hausaufgaben zu erledigen"

Semperit werde sich daher noch mehr als Qualitätsanbieter positionieren und sich auf Kernmärkte in Europa, den USA, Japan und Südkorea konzentrieren, so Gumbinger. Im Zuge der SSC-Einigung übernahm Semperit Sempermed-Joint-Venture-Gesellschaften in Asien und USA zur Gänze und erhielt rund 190 Mio. Euro als Ausgleichszahlung in Cash. Mit der Hälfte des Geldes soll die Kapitalbasis gestärkt werden, die andere Hälfte fließt in Investitionen, vor allem in den Ausbau in Malaysia.

Die Einigung selbst bezeichnet der Finanz-Chef als „wichtiger Befreiungsschlag“ das Verhältnis mit den Thailändern sei zuletzt von gegenseitigem Misstrauen geprägt gewesen. Ohne Verfahren vor dem internationalen Schiedsgericht in Zürich hätte es wohl keine Einigung gegeben, ist Gumbinger überzeugt.