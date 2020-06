Firmen wollen weniger Versicherung zahlen

Wir brauchen auf der einen Seite eine Entlastung für den Mittelstand, denn 15 Prozent unserer Versicherten zahlen bereits 50 Prozent der Beiträge. Auf der anderen Seite müssen wir die finanzielle Stabilität in der Gesundheitsversorgung sichern." Für Peter McDonald, geschäftsführender Obmann der Sozialversicherung für die Selbstständigen (SVA), sind beide Ziele über eine Senkung der Beiträge in der Krankenversicherung erreichbar.

Das würde zwar einen Einnahmeausfall von gut 50 Millionen Euro pro Jahr bedeuten, den Einzelnen aber um bis zu 500 Euro entlasten. Und die SVA könnte den 20-prozentigen Selbstbehalt für Gesundheitsleistungen für die insgesamt 750.000 Betroffenen – 370.000 aktiv Versicherte, 230.000 Angehörige, 140.000 Pensionisten – beibehalten. An diesem Selbstbehalt, der mit 55 Millionen Euro pro Jahr in etwa dem Volumen der gewünschten Beitragssenkung entspricht, will McDonald festhalten: "An der Selbstbehalts-Schraube werden wir nicht drehen." Denn der Selbstbehalt, den es auch bei Beamten und Bauern gibt, sei als Lenkungseffekt wichtig.