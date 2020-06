Selbstanzeige Teerag Asdags belastet Ex-Begas-Chef schwer

In früheren Stellungnahmen wurden strafrechtlich relevante Vorwürfe seitens der Verteidigung Simandls generell zurückgeweisen. In der Zwischenzeit werden Anfragen wie folgt beantwortet: "Da die Familie meines Mandanten keine Stellungnahmen zum Verfahren mehr abgeben möchte", teilte Roland Kier, der Strafverteidiger von Simandl dem KURIER am Freitag schriftlich mit, "und mein Mandant dazu im Übrigen auch aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht in der Lage ist, kann ich keine Stellungnahme dazu abgeben."