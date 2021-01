Seilbahner Hörl über Tourengeher: „Stimmung ist aufgeheizt“

Fest steht, dass der Tourenskisport schon seit Jahren an Beliebtheit gewinnt, was nicht alle freut. „Es tun sich leider immer mehr Konflikte auf, vor allem in der Nähe der Ballungszentren“, sagt Hörl. Zwar würden sich mehr als 90 Prozent der Tourengeher an die Regeln halten, also etwa auf den entsprechenden Wegen bleiben, doch „wie immer und überall gibt es einige unverbesserliche Egoisten“, die auch dann auf der Piste unterwegs sind, wenn diese präpariert wird. Im steilen, uneinsichtigen Gelände kann das tödlich enden. Etwa, wenn ein Skifahrer ungebremst in ein Windenseil fährt, mit dessen Hilfe Pistenfahrzeuge im steilen Gelände unterwegs sind. „Die Stimmung ist aufgeheizt“, sagt Hörl. Mitarbeiter würden mitunter sogar oft von Unverbesserlichen beschimpft werden.