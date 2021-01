Atomic-Chef: „Können nicht auf Lager produzieren“

Die Branche schiebt wie ein Schneepflug einen Bug von Problemen vor sich her – und das schon seit März des Vorjahres. „Schon damals hat uns Corona in höher gelegenen Wintersportorten, in denen in März und April Hochsaison ist, voll erwischt.“ Die Saison war abrupt zu Ende, die Einnahmequelle versiegt. Die Händler stehen seitdem beim Einkauf auf der Bremse. Branchenschätzungen zufolge hat der Handel aktuell mit 300.000 Paar Ski etwa doppelt so viele Bretteln auf Lager wie in normalen Jahren.

Und auch in den Skisportorten rund um Österreich ist die Lage nicht rosiger, weiß Wolfgang Mayrhofer, Chef von Atomic und Sprecher der Ski-Industrie. Der Druck sei entsprechend groß, schließlich spielen sich rund 60 Prozent des Weltmarktes in Zentraleuropa ab.

„Je nach Hersteller rechnen wir heuer mit einem Absatzminus von zehn bis 15 Prozent“, sagt Mayrhofer. Klingt nicht so dramatisch, ist es aber, betont der Branchenkenner. Denn das Minus setzt quasi auf das Verkaufsminus vom Frühjahr auf, als nach einem abrupten Saisonende die Bestellungen für neue Ski bereits um 25 Prozent weggebrochen sind. Die Folge: Die Industrie hat ihre Produktion gedrosselt und ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. „Wir können es uns ja nicht leisten, ins Blaue hinein auf Lager zu produzieren“, sagt der Atomic-Chef. In seinem Atomic-Werk im Salzburger Altenmarkt wird derzeit nur alle zwei Wochen produziert. Der Standort sei aber abgesichert, betont Mayrhofer.