Seat-Chef: "Mit wenig Euro extrem weit fahren"

Was waren die Gründe?

In Italien sind wir nach jahrelanger Stagnation um 28 Prozent gewachsen, in Großbritannien um 17 Prozent und in Spanien um 15 Prozent. Nummer-1-Markt bleibt Deutschland mit plus elf Prozent auf 85.000 verkaufte Einheiten. Große Wachstumsimpulse kommen auch aus Osteuropa, etwa Polen und Tschechien.

Hat Spanien das wirtschaftliche Tief hinter sich?

Die Konjunktur beginnt zu greifen, die Arbeitslosigkeit nimmt ab. Die Spanier beginnen, optimistischer in die Zukunft zu blicken. Daher wächst der Gesamtmarkt wieder. Er war auf dem Höhepunkt bei 1,7 Millionen Neuwagen und ist dann auf 650.000 gefallen. Jetzt sind es 850.000, dieses Jahr wohl 900.000. Die Verschrottungsprämie gibt es im kleineren Umfang nach wie vor, um den Markt aufzubauen. Seat hat im letzten Jahr 800 Arbeitsplätze geschaffen.

Ihre Erwartungen für dieses Geschäftsjahr?

Wir kommen mit viel Schwung in das Jahr, wir haben einen großen Auftragsbestand mitgenommen. Generell erwarten wir in Westeuropa kein großes Wachstum, aber auch keine großen Schwächen. Wir wollen uns unabhängig vom Markt Raum verschaffen. Dazu zählt der Einstieg ins SUV-Segment 2016, wir sind mitten in der Vorbereitung. Das ist ein signifikanter nächster Schritt. Damit wird uns ein Riesenmarkt geöffnet. In vielen Ländern ist es das größte Einzelsegment, so auch hier in Österreich mit 22 Prozent.

Schreibt Seat 2015 endlich schwarze Zahlen?

Wir arbeiten an keinem Jahreszahl-Ziel. Wir wollen Seat so aufbauen, dass wir nicht ein Mal, sondern dauerhaft profitabel sind. Ein sehr großer Schritt nach vorne war der neue Seat Leon und der Kombi ST, der uns den Markt der Gewerbekunden geöffnet hat. Der Handel glaubt an die Zukunft der Marke, wir haben 70 neue Händler dazubekommen.

In Österreich stagniert Seat bei 4,6 Prozent Marktanteil. Wieso?

Der Marktanteil ist der zweitgrößte in Europa. Bei der Handelsorganisation kommen wir bei dieser Kapazität an eine gewisse Grenze. Wir brauchen den SUV, um diese Schwelle zu übertreffen.

Wie geht es bei Seat mit alternativen Antrieben voran?

Die konventionellen Antriebe sind noch lange nicht ausgereizt. Zudem ist die Fantasie für reinen Elektroantrieb weit weg. Es gibt Barrieren bei Kosten, Reichweite und Infrastruktur. Wir sind letztes Jahr mit Erdgas gestartet. Die Technologie entwickelt sich fantastisch, in Italien wird bereits die Hälfte aller Leon damit betrieben. Aus Kundensicht die plausibelste Art, das Portemonnaie zu schonen und CO 2 und Verbrauch zu reduzieren. Man fährt mit sehr wenig Euro extrem weit. Das Thema Elektro wird dann für die Marke relevant, wenn es für die Breite bezahlbar wird. Das wird noch dauern. Jetzt ist das Interesse noch sehr sporadisch. Technisch sind wir in der Lage, Elektroantriebe und Hybrid sofort umzusetzen.

Damit sind Sie verhaltener, was Elektro betrifft, als andere im VW-Konzern.

Audi hat eine andere Klientel. Die Kunden wollen neue Technologien haben, der Markenkern lautet "Vorsprung durch Technik". Die Marke Volkswagen kann alle Bevölkerungskreise bedienen. Die großen, starken Marken gehen voraus. Wenn die Technik bezahlbar wird, wird es auch für unsere Kunden interessant.

Seat zieht sich aus Russland zurück. Hat das wirtschaftliche oder politische Gründe?

Politisch gar keine. Wir haben in Russland vor vier Jahren einen zarten Anfang gemacht und bis zu 3000 Einheiten im Jahr verkauft. Das Land birgt ein großes Potenzial. Für einen Erfolg muss man aber wie in China und Südamerika lokal produzieren. Die Gesetze sind so aufgebaut, dass man mit Import keine Zukunft hat. Der Währungsverfall hat das Geschäft nun unwirtschaftlich gemacht. Daher hat auch der Start einer lokalen Produktion jetzt keinen Sinn. Das kann irgendwann wieder kommen, wenn die Lage stabiler wird.