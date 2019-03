Schwindel: Österreichischer Speck in Italien beschlagnahmt

Mehr als 13 Tonnen Speck und Wurstwaren mit gefälschten Gütesiegeln wurden am Mittwoch in Südtirol beschlagnahmt, berichten mehrere italienische Medien. Die Waren, die unter anderem mit italienischer Flagge und Herkunftshinweisen wie „Südtiroler Speck g.g.A” versehen waren, seien in Wahrheit in Österreich produziert worden, heißt es.

Beamte der Behörde für Lebensmittelkontrolle aus Parma hätten gemeinsam mit der Bozener Exekutive und der Gesundheitsbehörde aus Meran am Mittwoch mehr als 1,5 Millionen Etiketten beschlagnahmt. Der Gesamtwert der Waren soll bei 170.000 Euro liegen.

29.000 Euro Strafe

Darunter sollen sich 5000 Packungen Schweinskarree und 60.000 Packungen mit Bauchspeck und Selchfleisch befunden haben. Weiters sollen 4000 Kilo halbverarbeitetes Fleisch, das für die Produktion von Würsten gedacht und deren Ursprung nicht rückverfolgbar gewesen sein soll, sichergestellt worden sein.