Schwerer Start für den Neuen

Der Führungswechsel bei der voestalpine wird langsam aber sicher spürbar. Am 3. Juli übernimmt Herbert Eibensteiner den Vorstandsvorsitz von Wolfgang Eder. Bei der Bilanzpressekonferenz gestern, Mittwoch, hat Eibensteiner bereits einen wichtigen Teil, der normal Eder vorbehalten war, übernommen: den Ausblick. Und dabei wurde klar, dass es für Eibensteiner keine Schonfrist gibt, denn die kommenden Jahre werden für den heimischen Stahl- und Technologiekonzern nicht einfach.

Gestiegene Rohstoffpreise haben der voestalpine zwar einen höheren Umsatz verschafft, den Gewinn aber deutlich gedrückt. Und diese Entwicklung soll sich frühestens in 24 Monaten wieder zum Besseren wenden. Doch Eibensteiner muss noch ein paar andere Nüsse knacken. Größte interne Herausforderungen sind die Probleme in den US-Werken, in Cartersville gab es Hochlaufschwierigkeiten mit dem Automotive-Werk, in Texas zwei ungeplante Stillstände wegen einer Überschwemmung und eines Gasrohrgebrechens. Schwieriger wird es bei den externen Problemen, wie dem Handelsstreit zwischen den USA und China sowie den protektionistischen Tendenzen im Welthandel.