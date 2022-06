Schwerer Betrugsvorwurf gegen Tiroler Personalleasingunternehmen

Ein im Raum Innsbruck ansässiges Personalleasingunternehmen, das laut Polizei Mitarbeiter für "diverse namhafte" Generalunternehmen im Tiroler Baugewerbe bereitstellt, soll in Österreich fällige Abgaben für Gebietskrankenkasse, Bauarbeiter- und Abfertigungskasse und Finanzamt nicht bezahlt haben. Damit und mit anderen Aktionen soll es sich des schweren gewerbsmäßigen Betrugs schuldig gemacht haben, teilte die Exekutive am Mittwoch mit.

In den Jahren 2021 und 2022 sollen über 30.500 Stunden nicht ordnungsgemäß verrechnet bzw. überhaupt erst nicht deklariert worden sein. Um die angefallenen Überstunden begleichen zu können, wurden vermeintlich erhöhte Deckungsrechnungen an ein sich im Ausland befindliches Subunternehmen gestellt. Mit sogenannten "Kick-Back-Zahlungen" kamen diese Geldbeträge wieder zurück nach Österreich. Der dadurch entstandene Schaden geht in einen sechsstelligen Bereich.