Schweiz greift strauchelnder Credit Suisse unter die Arme

Anleger reagierten erleichtert auf die Ankündigung der Behörden. Thomas Hayes, Partner der New Yorker Great Hill Capital, bezeichnete das Statement der Schweizer Behörden als gute Nachricht. "Es steht außer Frage, dass sie eingreifen müssen, aber jeder, der von den Turbulenzen der Credit Suisse überrascht wurde, hat unter einem Felsen geschlafen." Davide Oneglia, Volkswirt bei TS Lombard, erklärte: "Die Credit Suisse ist nicht die SVB, sie ist eine große, global systemrelevante Bank, die direkt im Zentrum des europäischen Finanzsystems sitzt. Die Schweizer Regierung hat genauso wie die SNB, die EZB und das globale Bankensystem ein begründetes Interesse daran, sicherzustellen, dass selbst eine Verstaatlichung, falls erforderlich, so nahtlos wie möglich abläuft."

Treiber des Absturzes waren zunächst Sorgen, dass die vom Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) ausgelösten Schockwellen an den Finanzmärkten die ohnehin schon geschwächte Credit Suisse in Mitleidenschaft ziehen könnten. Am Mittwoch kam dann die Ankündigung des neuen Großaktionärs Saudi National Bank in einem Reuters-Interview hinzu, keine frischen Mittel in die Credit Suisse einschießen zu können. Das Institut könne aus aufsichtsrechtlichen Gründen nicht mehr als zehn Prozent der Anteile halten, sagte Präsident Ammar Al Khudairy der Nachrichtenagentur Reuters.