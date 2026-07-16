Die österreichischen Schweinebauern sehen sich eigenen Angaben zufolge mit einer „dramatischen Lage“ konfrontiert. Via Presseaussendung warnte die Branche angesichts großen Preisdrucks vor dem Ausfall von Investitionen und einer Gefährdung der Eigenversorgung. Hintergrund der schwierigen Marktsituation seien Exportsperren aufgrund von Tierseuchen und eine damit einhergehende Überproduktion in Europa. Für die Betriebe brauche es bessere Rahmenbedingungen.

Allen voran machten sie sich für „die weitere Öffnung von Exportmärkten, den Abschluss von Regionalisierungsabkommen, eine europaweite Angleichung der Produktionsstandards“ sowie „eine Entlastung der Betriebe von weiteren kostenintensiven Vorgaben“ stark. Auch eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie wird gefordert. Zu alldem stehe man im Austausch mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP), der in der Aussendung kundtat, sich auf EU-Ebene „für faire Wettbewerbsbedingungen“ einsetzen zu wollen.