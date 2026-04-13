Am Dienstag hat es sich in Österreich ausgeschnitzelt - wohl nur in der Theorie. Laut der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" ist nämlich der " Meat Exhaustion Day " (Fleischerschöpfungstag) erreicht, der Tag, an dem die Österreicherinnen und Österreicher die empfohlene Jahresration Fleisch gegessen haben. Die Zahlen sind ernüchternd: Die Eat Lancet Kommission legt pro Kopf 16,4 Kilo Fleisch pro Jahr nahe. Tatsächlich werden aber 58 Kilo pro Kopf jährlich verbraucht.

Das sind dreieinhalb Mal mehr Fleisch pro Jahr als empfohlen. Oder, um auf das Schnitzel zurückzukommen: Laut "Vier Pfoten" verdrücken die Österreicherinnen und Österreicher pro Woche statistisch 7,44 Schnitzel, sie sollten aber lediglich 2,1 des Nationalgerichts zu sich nehmen. "Eigentlich müssten angesichts dieser Zahlen alle Alarmglocken schrillen.(...) Wir müssen endlich zur Kenntnis nehmen, was dieser Exzess bedeutet: Abgesehen vom enormen Tierleid riskieren wir unsere Gesundheit und gefährden darüber hinaus unsere Umwelt massiv", sagte "Vier Pfoten"-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck.

"Vier Pfoten": Rabattaktionen als "Brandbeschleuniger"

Die "allgegenwärtigen Rabattaktionen von Fleisch im Lebensmittel-Einzelhandel wirken dabei als 'Brandbeschleuniger'", kritisierte die Tierschutzorganisation. "Wenn tierische Lebensmittel regelrecht verramscht werden, sinkt natürlich das Bewusstsein für ihren Wert. Dass für unsere Nahrung ein Tier gestorben ist, wird dann noch mehr in den Hintergrund gedrängt. Außerdem steigt der Preisdruck umso mehr, was langfristig zu einer Verschlechterung der Haltungsbedingungen der Tiere führt. Daher gilt: Wer billiges Fleisch kauft, zementiert Tierqual", betonte Weissenböck.