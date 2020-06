Schwarzgeld in Liechtenstein im Fokus

Im Zuge der Verhandlungen wird auch über österreichisches Schwarzgeld im Fürstentum geredet. Ein Abkommen mit Vaduz sei "komplexer" als jenes mit der Schweiz, weil es nicht nur um Konten, sondern auch um Stiftungen gehe, erläuterte Schieder. Wie lange es dauern wird, bis man sich einig ist, blieb gestern offen. Vizekanzler Michael Spindelegger sagte nur: "So rasch wie mit der Schweiz wird es nicht gehen." Wie viel Geld Österreich aus Vaduz bekommen könnte, wollte die Regierung nicht beziffern. Kanzler Werner Faymann sagte, er gehe davon aus, dass "deutlich weniger" Österreicher Geld in Liechtenstein als in der Schweiz haben.

Steuerrechtsexperte Karl Bruckner glaubt auch, dass in Liechtenstein "nicht so viel zu holen ist, denn meist sind nur die Stiftungen in Liechtenstein, das Geld liegt in der Regel aber auf Konten von Schweizer Banken". Apropos Schweiz: Verfassungsrechtler Heinz Mayer hält das Abkommen laut Falter für verfassungswidrig, "weil es nichtrechtstreue Bürger besserstellt als rechtstreue." Jeder Steuerzahler könnte den Staat klagen.