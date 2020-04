Schutzschirm für Warenhauskette: "Benko ist größter Geschädigter"

Eben erst 140 Millionen investiert

Arndt Geiwitz, seit Mittwoch Generalbevollmächtigter im Schutzschirmverfahren, sagte zu der Zeitung: "Herr Benko wollte ursprünglich kein Schutzschirmverfahren. Er ist der größte Geschädigte bisher in dem Prozess. Er hat erst letzte Woche weitere 140 Millionen (Euro, Anm.) investiert, was andere in einer solchen Situation nicht getan hätten. Insgesamt beläuft sich sein Investment wohl auf über eine halbe Milliarde."

In einer Sitzung des Aufsichtsrates habe Benko angekündigt, am Fortbestand des Unternehmens festzuhalten: Der Investor sei auch bereit, in Zukunft weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen, hieß es in Berichten von Capital und Manager Magazin am Donnerstagabend.