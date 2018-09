Schutzschild gegen Ausverkauf - Österreich-Fonds geplant

Der Fall des deutschen Roboter-Herstellers Kuka sorgte in der Öffentlichkeit und in der Politik für viel Aufregung. Eines der Vorzeigeunternehmen Deutschlands drohte von einem chinesischen Konzern übernommen zu werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel war alarmiert, und der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel versuchte, deutsche Industrieunternehmen für eine Allianz zur Übernahme des Technologie-Unternehmens zu gewinnen.

Kuka ist nicht irgendein Großunternehmen, sondern steht für die nächste Runde der digitalen Revolution, für Industrie 4.0. Es fand sich trotzdem kein deutscher Investor, der gewillt war, den chinesischen Midea-Konzern mit einem Kaufpreis weit über dem Börsenwert zu überbieten.

Im Sommer scheiterte der Einstieg von Chinesen in die deutsche Stromversorgung, und die Regierung plant nun höhere Übernahme-Hürden für besonders sensible Industriebereiche.

Der Ausverkauf von Technologie nach China ist nicht nur in Deutschland ein Thema, sondern auch auf EU-Ebene. In ganz Europa diskutieren die Regierungen über den Schutz der nationalen Wirtschaft, über die Sicherung des Standortes. Und über die Rolle von Staatsfonds. Industrie-Vertreter warnen zwar vor Protektionismus und befürchten, internationale Investoren abzuschrecken, doch der Zug fährt in die andere Richtung.

Aufgeschreckt durch die mexikanische Mehrheit bei der Telekom Austria, wurde in Österreich bereits in der rot-schwarzen Regierung über einen Staatsfonds diskutiert, der sich an strategisch wichtigen Unternehmen beteiligen sollte. Wie bei so vielen Themen scheiterten die Koalitionspartner aneinander.

ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger will demnächst den Gesetzesentwurf über die Neuaufstellung der Staatsholding ÖBIB zur Begutachtung aussenden. Die ÖBIB verwaltet die Beteiligungen der Republik an OMV, Telekom, Post, Verbund, Casinos Austria und der BIG (Bundesimmobilien).

Mit der Betonung auf verwalten. Das soll sich ändern. Die ÖVP hat unter Sebastian Kurz der Privatisierungsideologie ihres Ex-Obmannes Wolfgang Schüssel längst abgeschworen. Denn „mehr privat, weniger Staat“ kommt mittlerweile auch bei der eigenen Klientel nicht mehr sonderlich gut an.

„Die Beteiligungen des Staates sollen nicht nur verwaltet, sondern aktiv geführt werden. Eine Vorbildwirkung haben Staatsholdings wie zum Beispiel in Frankreich, Bayern oder Norwegen“, erklärt Löger gegenüber dem KURIER. In diesen Ländern werde „echtes Portfoliomanagement betrieben“ und auf den Mehrwert für die Bürger abgezielt.

Im Finanzministerium wird sehr konkret an einem österreichischen Staatsfonds gearbeitet, ähnlich den internationalen Vorbildern. Dieses Vehikel soll Beteiligungen an für Österreich wichtigen Schlüsselindustrien eingehen und gemeinsam mit österreichischen Investoren verlässliche Kernaktionärsgruppen garantieren.

In Start-ups wird allerdings ebenso wenig investiert wie in KMU, Sanierungsfälle oder in spekulative Investments.

Löger wünscht sich ein „aktives Beteiligungsmanagement“. Dem mehr Instrumente zur Verfügung stehen „als die reine Verwaltung oder Privatisierung. Letzteres wird es im Übrigen überhaupt nicht geben, so lange Österreich ein strategisches Interesse an einem Unternehmen hat“. Eine klare Botschaft.

Da es um Industrieunternehmen geht, wird Löger einiges an Kapital benötigen. Woher nehmen? Der Fonds, dessen Namen noch nicht fest steht, soll sich einerseits aus den Dividenden der ÖBIB-Beteiligungen speisen. Für 2017 schüttete die Holding 181 Millionen an den Bund aus, im Jahr zuvor waren es 219 Millionen. Außerdem kann sich ein Staatsvehikel am Kapitalmarkt dank der Republik als solider Eigentümerin sehr kostengünstig finanzieren.

Wäre noch das Management. Der Staatsfonds soll getrennt von der Politik geleitet werden. Ein internationales Investment-Komitee, besetzt mit ebenfalls parteipolitisch unabhängigen Experten aus Industrie und Finanzwelt, soll dem Management als eine Art Beirat sekundieren.

Im Finanzministerium ist man über die Ausgestaltung des Österreich-Fonds in regelmäßigen Gesprächen mit dem norwegischen Staatsfonds (siehe Artikel unten), Vertreter aus Oslo waren, wie man hört, bereits in Wien.

Am Modell der alten, verstaatlichten Industrie will die ÖVP nicht einmal anstreifen. Das Milliardendesaster, weil der Staat kaputte Unternehmen immer weiter subventionierte, ist noch in schlechter Erinnerung.

Starten sollen sowohl die neue ÖBIB als auch der Fonds Ende 2018. Bis dahin könnten die Meinungsverschiedenheiten mit der FPÖ bereinigt sein. Die Blauen monieren angeblich ebenfalls einen Vorstand in der neuen Staatsholding. andrea.hodoschek