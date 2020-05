Schuldenschlacht hinterließ nur Schwerverletzte

Sieger sehen anders aus: "Das ist nicht der großartigste Deal der Welt", gestand John Boehner, sichtlich erschöpfter Chef der Republikaner im Kongress. Noch weniger erleichtert wirkte US-Präsident Barack Obama über den Kompromiss, der die USA vor dem finanziellen GAU bewahrte: "Ist das der Deal, den ich mir gewünscht habe? Nein."



Dass sich Republikaner und Demokraten doch noch im letzten Abdruck auf einen Kompromiss im Schuldenstreit geeinigt haben, hat nur einen Grund: Keiner wollte am Ende schuld sein an einem Staatsbankrott, der in jedem Fall vermeidbar gewesen wäre. Denn bis zuletzt blieb unklar, wen die Wähler für diesen politischen Kamikaze-Akt verantwortlich gemacht hätten.



Die unausweichliche Anhebung der US-Schuldenobergrenze entwickelte sich zu einer blutigen Schuldenschlacht, die so gut wie keine Sieger, aber jede Menge Schwerverletzte zurückgelassen hat. Ramponiert ist vor allem Präsident Obama: Der Herr des Weißen Hauses, der nach der Tötung von Terrorpaten Osama bin Laden noch im Umfragehoch schwelgte, sackte in Rekordzeit auf den tiefsten Popularitätswert (40 Prozent) seiner Amtszeit ab.