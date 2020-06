Schuldenbremse auf der Autobahn

Für die Budget-Sanierung bedeuten Bures’ Straßenbaupläne vorerst kaum Mehreinnahmen. Die Asfinag, die rund 1,5 Milliarden jährlich an Maut einnimmt, finanziert den Ausbau zwar über Schulden, kann aber aus der Maut sowohl die Investition als auch die jährlich anfallenden Zinsen – derzeit rund 400 Millionen Euro – aus ihren Einnahmen decken. Allerdings werden die staatlichen Straßenbauer künftig wohl höhere Dividenden an den Staat abliefern müssen. 2011 und 2012 muss die Asfinag je 100 Millionen Euro Dividende zahlen, in den nächsten Jahren dürfte der Betrag sukzessive angehoben werden.

Auf den inzwischen auf 11,8 Milliarden Euro angewachsenen Schuldenberg wirkt sich der Sparkurs positiv aus. 2011 konnte die Asfinag – so Finanzchef Schierhackl – erstmals Schulden in Höhe von 100 Millionen Euro tilgen. Heuer werden bei 825 Millionen Euro Investitionen in den Neubau zumindest keine zusätzlichen Schulden angehäuft. In den nächsten Jahren freilich werden die Schulden wieder steigen. Allerdings auf "nur" maximal 14 Milliarden Euro. Schierhackl: "Ohne die Einsparungsmaßnahmen wären die Schulden bis 2019 auf rund 17 Milliarden Euro angestiegen." Die ab 2020 in rund 50 Jahren getilgt worden wären. Jetzt hat sich diese "fiktive Schuldentilgungsdauer" laut Asfinag auf etwa 23 Jahre halbiert.