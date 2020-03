Schulden machen wegen Corona?

Das Problem dabei: Das hoch verschuldete Italien ist auf Wohlwollen der anderen EU-Staaten angewiesen. Die Minister der Eurogruppe beraten Mitte der Woche bei einer Telefonkonferenz. Der Opposition ist die Maßnahme noch zu wenig: Mindestens 20 Milliarden Euro seien nötig, so Lega-Chef Matteo Salvini.

In Österreich sei ein Konjunktur-Programm momentan kein Thema, stellte Finanzminister Gernot Blümel ( ÖVP) in der ORF-Pressestunde klar: Es sei zu früh, er wolle nicht über Kosten spekulieren. Je weniger stark sich das Virus ausbreite, umso geringer seien die Folgen für die Wirtschaft. Während die Zinskosten für Italien steigen, würden sie für Länder „mit solider Finanzpolitik wie Österreich“ sogar sinken.

Debatte in Deutschland

In Deutschland hält sich Finanzminister Olaf Scholz ( SPD) alle Optionen offen. Falls ein Impuls nötig würde, wären ausreichend Geldmittel für Konjunkturprogramme da, sagte Scholz zur Welt am Sonntag. Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) hatte jüngst nur vorgezogene Steuerentlastungen erwähnt.

In Bayern muss unterdessen der Maschinenbauer DMG Mori mit Sitz in Pfronten (an der Grenze zu Tirol) am Montag und Dienstag alle Betriebe geschlossen halten, nachdem bei einem Mitarbeiter das Virus entdeckt wurde. 1.600 Mitarbeiter sind betroffen, darunter laut Tiroler Tageszeitung auch 200 Mitarbeiter aus dem Außerfern.