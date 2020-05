Schuld und Schulden

Gleich vorweg: Banken sind alles andere als "die Guten". Ihr Casino-Kapitalismus hat zur Finanzkrise und zur heftigsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten geführt. Mit Fug und Recht haben einige Länder, darunter auch Österreich, die Institute daher mit einer Bankensteuer zur Kasse gebeten. Die Staaten mussten sich schließlich tiefer verschulden, um die Auswirkungen der Rezession einzudämmen und taumelnde Banken zu stützen.



Für alles kann man den Banken aber auch nicht den Schwarzen Peter zuschieben. Dass es Griechenland partout nicht schafft, den Staatshaushalt in den Griff zu bekommen, dafür sind die Politiker in Athen verantwortlich. Dass man Griechenland abverlangt, Sanierungen innerhalb kürzester Zeit durchzuziehen, für die andere Staaten viele Jahre gebraucht haben, dafür sind Euro-Politiker und Internationaler Währungsfonds verantwortlich. Und dass man jetzt nicht nur hinter vorgehaltener Hand davon redet, dass man Griechenland und vielleicht auch großen Euro-Ländern wie Spanien oder Italien Schulden erlassen muss, auch dafür kann man Banken schwerlich die Hauptschuld zuweisen.



Unternehmen können pleitegehen, das ist allen klar. Dass auch Euro-Staaten bankrott gehen (werden), damit mussten Banker auch als ordentliche Kaufleute nicht rechnen. Wenn es zum Roulette-Einsatz wird, Staaten Geld zu borgen, werden Banken, Versicherungen und Pensionskassen dieses Casino meiden. Bei wem will sich die Eurozone aber dann Geld besorgen?