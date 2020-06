Schrottprämie soll wieder aufleben

Eine Million der in Österreich zugelassenen Pkw entspricht aufgrund des Alters nicht den neuesten Abgasnormen. Burkhard Ernst, Sprecher des Kfz-Handels in der Wirtschaftskammer, will diese Autos aus dem Verkehr ziehen. "Sie gehören aus Umweltschutzgründen weg." Als Anreiz zum Fahrzeugtausch schlägt er eine Neuauflage der Verschrottungsprämie vor. Dieses Mal gleich im größeren Umfang von 100.000 Autos.

Zur Erinnerung: Am Höhepunkt der Krise 2009 brachen die Absatzzahlen enorm ein, Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner schuf – wie damals auch in anderen Ländern gang und gäbe – eine Schrottprämie.

Für 30.000 Autos mit wenigstens 13 Jahre am Buckel gab es beim Eintausch gegen ein Neufahrzeug je 1500 Euro. 750 Euro zahlte der Händler, 750 Euro der Staat. Dieser investierte für die Aktion insgesamt 22,5 Millionen Euro.