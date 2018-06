Schon jeder sechste Haushalt hat digitalen Helfer

Laut International Federation of Robotics (IFR) kommen schon 290 der 700 registrierten Anbieter von Service-Robotern aus Europa. Nordamerika liegt mit rund 240 Herstellern auf Platz zwei vor Asien mit rund 130 Herstellern. Eine wichtige Rolle in der technologischen Weiterentwicklung spielen zahlreiche Start-ups. Allein in den USA basteln mehr als 200 Start-ups am Robo-Butler der Zukunft.